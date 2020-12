Vorig jaar kondigde Pearl Abyss de game Crimson Desert aan die in ontwikkeling is voor verschillende platformen. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk op welke platformen de game zal verschijnen, maar we hebben nu wel de eerste gameplaybeelden.

Gedurende The Game Awards heeft de Koreaanse ontwikkelaar een vrij lange trailer getoond en die kan je hieronder bekijken. Wanneer de game precies uitkomt is niet bekend, maar gezien het einde van de trailer ‘Winter 2021’ laat zien zal het naar verwachting nog wel even duren.