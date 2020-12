Housemarque kondigde eerder dit jaar de game Returnal aan, die exclusief voor de PlayStation 5 zal verschijnen. Bij The Game Awards heeft de ontwikkelaar een trailer laten zien en die toont weer nieuwe gameplaybeelden.

De trailer is aan de korte kant, dus veel meer woorden hoeven we er niet aan vuil te maken. Druk hieronder op play en krijg een degelijke indruk van de gameplay. Verder is de releasedatum van de game bekendgemaakt, die staat op 19 maart 2021. En als laatste hebben we nog wat nieuwe screenshots voor je om te checken, zie helemaal onderaan.