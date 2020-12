Liefhebbers van zombies hebben weinig reden tot klagen, zo zit Back 4 Blood er aan te komen en ook is vannacht tijdens The Game Awards de game Evil Dead: The Game aangekondigd. Deze game verschijnt voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5, alsook andere platformen. Veel weten we niet over de game, maar de onderstaande gameplay trailer zet alvast de toon.