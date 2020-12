Mass Effect: Andromeda is inmiddels al ruim drie jaar uit en het enige waar de fans vooralsnog naar konden uitkijken was de Mass Effect Legendary Edition, wat een remaster bundel is van de eerste drie games. Daar zal het niet bij blijven, want een teaser trailer die tijdens The Game Awards getoond werd gaf aan dat Mass Effect door zal gaan.

Dit is de enige boodschap die BioWare over de franchise te melden had, dat samen met wat galactische beelden. Veel meer weten we niet, dus het is afwachten wanneer we meer gaan horen over de toekomst van de franchise. Een ding is in ieder geval duidelijk, er komt meer Mass Effect in de toekomst!