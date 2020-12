People Can Fly werkt al geruime tijd aan Outriders die aanvankelijk dit jaar had moeten verschijnen, maar om de beoogde kwaliteit te bereiken koos de Poolse studio enige tijd terug voor uitstel. Outriders staat nu gepland voor een release op 2 februari 2021, dus heel lang laat de game niet meer op zich wachten.

Om de titel weer eens onder de aandacht te brengen, heeft de ontwikkelaar met uitgever Square Enix een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer zet duidelijk de toon en zit vol met actie, wat je straks in de game kunt beleven. Outriders hebben we overigens enige tijd terug al kunnen spelen en in onze hands-on preview lees je er meer over.