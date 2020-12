Op woensdag 16 december zal na enig uitstel het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War van start gaan. Tegelijkertijd gaat er ook een nieuw seizoen van start in Call of Duty: Warzone, waarvan je de trailer gisteren al hebt kunnen bekijken. Nu dit nieuwe seizoen steeds dichterbij komt hebben Treyarch en Activision laten weten wat we zoal mogen verwachten.

Rebirth Island is de nieuwe map voor Call of Duty: Warzone en dit is een aanzienlijk kleinere map dan Verdansk. Zo omschrijft Treyarch het als ‘Mini Battle Royale’, wat een chaos gaat worden met trios en quads, wat een mogelijkheid is. Verder zal er een nieuwe modus worden toegevoegd onder de noemer ‘Resurgence’, waarin er om de 30 seconden respawns zijn.

In aanvulling hierop worden er twee nieuwe Gulags geïntroduceerd. Zo zal er een kleine versie van Nuketown aan Verdansk worden toegevoegd en een kleine arena aan Rebirth Island.

Spelers van de multiplayer hebben overigens geen enkele reden tot klagen, want er worden maar liefst acht multiplayer maps toegevoegd. Het gaat om de volgende, die beschikbaar zijn in specifieke modi.

The Pines (6v6)

Raid (6v6)

U-Bahn (2v2)

ICBM (2v2)

Game Show (2v2)

KGB (2v2)

Nuketown ’84 Holiday

Sanatorium

De eerste twee zijn reguliere maps, de vier die daarna volgen zijn alleen voor een 2 versus 2 opzet en daarmee is ook de terugkeer van Gunfight een feit. Tot slot zal Nuketown een make-over krijgen in teken van de feestdagen en in januari is Sanatorium een nieuwe map voor de Fireteam modus.

Call of Duty: Black Ops Cold War Season 1 gaat 16 december om 08.00 uur live.