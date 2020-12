Met The Game Awards waren er een hoop aankondigingen van games en hier en daar mochten we ook getuige zijn van een paar releasedata die bevestigd werden. Ook ontbraken de nodige wereldpremières niet en natuurlijk werden er allerlei prijzen uitgereikt. The Last of Us: Part II was de grote winnaar – wat ook wel te verwachten viel – en daarmee was het hele evenement rond, wat toch wel geslaagd genoemd mag worden. Toch viel ons een ding op.

Microsoft liet eindelijk het project van The Initiative zien, wat Perfect Dark is. Het is zo’n beetje het slechtst bewaarde geheim van de industrie, maar dat maakt nu niet meer uit. Het was een indrukwekkende trailer, maar helaas enkel in CGI. Ook heeft Microsoft een samenwerking met CD Projekt RED, waardoor er in Forza Horizon 4 Cyberpunk content zal verschijnen. Verder zal Master Chief een bezoekje brengen aan Fortnite, want zijn eigen game is nog (steeds) in de maak.

Ondertussen was ook Nintendo prominent aanwezig tijdens de show. De epische onthulling van Sephiroth die naar Super Smash Bros. Ultimate komt en het Londense Philharmonische orkest speelde verschillende Mario tunes om het 35-jarige bestaan van de besnorde held te vieren. Als laatste konden we nog extra beelden bekijken van Monster Hunter: Rise, een game die tot een zeer grote franchise behoort.

Sony was daarentegen relatief stil op The Game Awards, met als opvallendste titel Returnal die we even konden zien. We hadden toch wel verwacht iets meer te zien van Sony, gezien Ratchet & Clank: Rift Apart aan de horizon begint op te doemen. Ook hebben ze nog diverse andere exclusives voor 2021 op het programma staan, maar daaromtrent bleef het erg stil.

Dat is juist het opvallende, omdat Sony bijvoorbeeld The Game Awards in het verleden – toen het nog wat anders heette – aangreep om de eerste The Last of Us aan te kondigen. Dit jaar heeft echter wel bewezen dat Sony dit soort grote events niet per se nodig heeft als platform om te laten zien wat komen gaat.

Microsoft daarentegen heeft deze show aangegrepen om de nodige dingen te laten zien en dat is niet de eerste keer. Vorig jaar onthulden ze namelijk tijdens deze show de Xbox Series X, én Hellblade II. Nintendo doet zoals gewoonlijk z’n eigen ding, maar was een prominent onderdeel van de show. Sony, die dus vroeger uitgebreid aanwezig was, liet het nu vooral aan zich voorbij gaan.

Ondertussen gaan de verkopen van de PlayStation 5 door het dak, staan veel titels op menig verlanglijst en men heeft het momentum te pakken. Daarmee bewijst Sony dat ze het bij het rechte eind hebben om niet altijd op grote evenementen aanwezig te zijn. Met de E3 is dit twee jaar terug ingezet en de nieuwe route die ze nemen werkt. Dit suggereert ook dat we Sony steeds minder op grote evenementen gaan zien, want ze hebben het niet langer nodig.

Dit staat echter een beetje haaks op het motto van The Game Awards, want veelvuldig wordt geroepen dat het een ‘Celebration of Games’ is en dan kan Sony natuurlijk niet achterblijven. In die zin misschien een gemiste kans, maar tegelijkertijd hebben ze hun eigen gelijk bewezen. Maar dit is natuurlijk een Jouw mening, dus misschien denk je er anders over, of je bent het er mee eens, dat kan ook. Laat je zoals altijd weer horen in de comments hier beneden.