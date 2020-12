Sommige momenten in je leven zijn er om te koesteren. Mooie herinneringen die je voor altijd bij je zal dragen en die je nooit zal vergeten, hoe genadeloos de tijd ook verder tikt. Alles komt en alles gaat, maar herinneringen blijven bestaan. In ‘Season‘, een pas aangekondigde PS5-titel, staat dit gevoel centraal. Je vertrekt op een roadtrip met je fiets om zo verschillende verhalen en culturen te ontdekken voordat ze uiteindelijk zullen verdwijnen.

Season is een erg atmosferische titel, waarbij de gameplay bestaat uit het fietsen tussen verschillende locaties, locals ontmoeten en herinneringen vastleggen op foto’s of opnames. Tijdens je reis besef je dat al de culturen en verhalen die je onderweg tegenkomt uiteindelijk zullen verdwijnen, maar het is jouw missie om een soort tijdscapsule te maken om zo de herinneringen levend te houden. Season is dus erg melancholisch en mikt vooral op het aanbieden van een unieke en indringende ervaring.

Momenteel is nog geen releasedatum bekend, maar je kan de eerste trailer hieronder bekijken.