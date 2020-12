Hoewel The Elder Scrolls Online inmiddels al meer dan vijf jaar oud is, ondersteunt ontwikkelaar Zenimax Online Studios de game nog altijd erg goed met nieuwe content. Zo kwam vorige maand de Markarth uitbreiding uit, wat het slotstuk was van het jaarplan van ‘Dark Heart of Skyrim’. Tijdens The Game Awards deze week werd duidelijk dat dit nog niet het einde is van de ondersteuning van The Elder Scrolls Online.

Er staat namelijk weer een nieuw jaar met een nieuw avontuur gepland. Dit volgende hoofdstuk heet ‘Gates of Oblivion’ en tijdens The Game Awards werd de onderstaande teaser trailer getoond, waarmee we alvast in de stemming komen voor het aankomende jaar van The Elder Scrolls Online.

Er is verder nog weinig bekend over wat we precies van Gates of Oblivion kunnen verwachten, maar gelukkig hoeven we niet lang te wachten op meer informatie. Op 21 januari 2021 organiseert Bethesda namelijk een onthullingsevenement, waarin Gates of Oblivion volledig uit de doeken gedaan wordt. Deze livestream begint om 23:00 uur en is via Twitch te volgen.