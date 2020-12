Begin deze maand ging het vijfde seizoen van Fortnite Chapter 2 van start. Ontwikkelaar Epic Games begon dit nieuwe seizoen met leuke crossover content. Er werd namelijk een skin van Kratos uit God of War beschikbaar gesteld, compleet met zijn bekende wapens en armor. Tijdens The Game Awards onthulde Epic Games nu nog meer crossover content.

Zo kun je nu een character outfit van Master Chief vinden in de in-game winkel. Master Chief kennen we natuurlijk van de Halo-reeks en hij is via Fortnite nu dus voor het eerst ook op PlayStation-consoles te vinden. Speciale Halo content voor Fortnite houdt overigens niet op bij de Master Chief outfit. De map ‘Blood Gulch’ uit Halo: Combat Evolved is namelijk toegevoegd aan Fortnite Creative. Instructies voor hoe je op deze map kunt spelen vind je hier.

Naast content van Halo, onthulde Epic Games ook nog crossover content van The Walking Dead. Op 16 december worden er skins van Daryl Dixon en Michonne aan Fortnite toegevoegd. Hieronder kun je een trailer bekijken die de skins introduceert, evenals trailers van de Halo content.

Master Chief

Blood Gulch Creative map

Daryl Dixon en Michonne