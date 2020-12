Ter ere van The Game Awards is er een nieuwe trailer van Ruined King: A League of Legends Story vrijgegeven. Hiermee krijgen we weer een goed beeld van wat we van de game kunnen verwachten. Tevens is er een reeks nieuwe screenshots onthuld en die kun je, net als de trailer, hieronder checken.

Ruined King: A League of Legends Story zou oorspronkelijk in het begin van 2021 uitkomen, zo werd eerder bekend. Onlangs heeft uitgever Riot Forge echter laten weten dat dit niet langer de release window is. Nu staat de game gepland voor simpelweg ‘2021’, een specifieke releaseperiode werd niet gegeven.

Ruined King: A League of Legends Story komt uit voor de Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.