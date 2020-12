Sinds de release van Cyberpunk 2077 eerder deze week is er veel discussie over hoe de game presteert, met name op de consoles. Hoewel ervaringen per speler verschillen, is het over het algemeen duidelijk dat de consoleversie van Cyberpunk 2077 te wensen over laat en in het bijzonder op de vorige generatie consoles.

Het was natuurlijk ook maar een kwestie van tijd totdat Digital Foundry met een uitgebreide analyse kwam en die is inmiddels verschenen. Hieronder kun je twee video’s bekijken, waarin de prestaties van Cyberpunk 2077 op de consoles onder de loep worden genomen. In de eerste video wordt dieper ingegaan op hoe de game op de PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro draait. Na alle reacties van de afgelopen dagen is het geen verrassing dat de resultaten niet al te best zijn. Op de PS4 duikt de framerate regelmatig onder de 30 FPS, met drops tot slechts 15 FPS. De PS4 Pro presteert wel iets beter, maar ook op die console kent Cyberpunk 2077 nog veel problemen.

De tweede video is een analyse van Cyberpunk 2077 op de next-gen consoles en de conclusie is duidelijk: de game draait stukken beter op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game draait het grootste deel van de tijd op een framerate van 60 FPS, met zo nu en dan wat dipjes. De resolutie laat nog wel wat te wensen over, maar dit is niet echt een verrassing. Op de PlayStation 5 speel je immers nog steeds de PS4-versie, maar dan via backwards compatibility. Ergens in 2021 brengt CD Projekt RED een echte next-gen upgrade van Cyberpunk 2077 uit, dus dan zal de kracht van de nieuwe consoles echt optimaal benut worden.

Het is in ieder geval duidelijk; Cyberpunk 2077 biedt op de next-gen consoles eigenlijk een totaal andere ervaring dan op de PlayStation 4 en Xbox One. Het is verder te hopen dat CD Projekt RED de game in de komende tijd nog flink weet te verbeteren. Aan het begin van dit weekend verscheen er al een flinke update die vervelende issues heeft opgelost.

PS4 en PS4 Pro analyse

PS5 en Xbox Series X|S analyse