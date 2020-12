In actie gezien: Persona 5 Strikers – De Persona-serie is al flink wat jaren een gevestigde naam in het JRPG landschap, maar kent ook de nodige spin-offs. Zo hebben we dansgames gezien, een behoorlijk goede fighting game en nu mag Persona 5 Strikers zichzelf gaan toevoegen aan dit lijstje. Met ontwikkelaar Omega Force aan het roer hadden we zo’n vermoeden dat het een standaard musou zou gaan worden in de stijl van Dynasty Warriors of een van de andere Warriors-games. Nadat wij de game nu in actie hebben gezien tijdens een presentatie van SEGA blijken onze vermoedens niet te kloppen. In de kern is Persona 5 Strikers een musou, maar het kent genoeg eigen unieke elementen om ons toch behoorlijk nieuwsgierig te maken naar deze game.

Bekende stijl

In eerste oogopslag zien we dat Persona 5 Strikers gelukkig dezelfde grafische stijl als Persona 5 heeft aangehouden. Deze is namelijk nog steeds erg goed en het zou zonde zijn als de ontwikkelaar hier van af was gestapt. Ook zien we in de gameplay bepaalde gelijkenissen. Waar je in traditionele musou’s honderden vijanden op het strijdveld ziet lopen, zie je in Persona 5 Strikers hier en daar een enkele shadow staan. Deze kan je, net als in het oorspronkelijke Persona 5, van achteren benaderen om zo een sluipaanval uit te voeren en de overhand te krijgen in het gevecht. Wanneer je dit doet verschijnt er een variatie aan vijanden. Dit kunnen er slechts vijf zijn, maar het kunnen er ook twintig zijn.

Het vechten zelf vindt plaats op een hack & slash wijze. In de demonstratie die wij te zien kregen hebben we enkel gameplay van Joker mogen bekijken, maar ook de andere Phantom Thieves zullen speelbaar zijn. Joker beschikt over zijn mes, pistool en natuurlijk zijn Persona om de vijanden een kopje kleiner te maken. Daarnaast voegen zich ook drie andere Phantom Thieves bij jou wanneer je een gevecht aan gaat. Op veel manieren lijkt Persona 5 Strikers dus nog op het oorspronkelijke Persona 5, maar nu veel meer actiegericht.

Toch ook nog wat RPG

Gelukkig neemt Persona 5 Strikers niet helemaal afscheid van het RPG-gedeelte waar de Persona serie zo om bekend staat. Dialogen spelen zich op dezelfde manier af als dat we gewend zijn en je hebt hierin ook keuzes om te maken. Door te vechten krijg je ook XP en kan je levels omhoog gaan en dus weer wat sterker worden. En de Phantom Thieves doen nog steeds waar ze goed in zijn: mensen hun harten veroveren en ze voor het goede laten vechten.

Heel veel gelijkenissen tot dusver. Het meest uit de toon vallende wat we hebben kunnen spotten is dus het daadwerkelijke vechten. Persona 5 Strikers is een snelle actiegame met flitsende combat, waar de normale Persona 5 een turn-based JRPG is en je daar tijdens de gevechten rustig je tijd kan nemen. Voor beide speelstijlen valt wat te zeggen, maar voor mensen die écht niet van JRPG’s houden zou Persona 5 Strikers dus ook wel eens interessant kunnen zijn. Het is wel raadzaam om wat kennis te hebben van het Persona 5 universum alvorens je aan deze titel begint. Er zullen overigens geen plotpoints in verwerkt zitten die betrekking hebben tot Persona 5 Royal.

Een prestatie an sich

Hoewel we de game in het begin van 2021 mogen verwachten verschijnt deze enkel voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc. Geen echte next-gen versie dus. De PlayStation 4 versie zal uiteraard gewoon speelbaar zijn op de PlayStation 5, maar vooralsnog brengt dit geen echte verbeteringen met zich mee. Dit lijkt ook geen probleem te vormen, gezien de game op de PlayStation 4 al een nette 60 frames per seconde moet gaan neerzetten. Het was wel leuk geweest als er wat verbeteringen waren voor de PlayStation 5, maar we moeten niet vergeten dat we hier in principe met een al bijna één jaar oude game te maken hebben. Gelukkig wist SEGA ons ook te vertellen dat de stemacteurs van Persona 5 gewoon weer van de partij zijn in Strikers.

Voorlopige conclusie

Persona 5 Strikers lijkt een leuke actievolle spin-off te worden in het Persona-universum. Hoewel de dansgames en Persona Arena ook wel een verhaal kende, stond dit meer los van het hoofdverhaal. Persona 5 Strikers wordt echter een aanvulling op het verhaal van Persona 5 en is op dat vlak zeker interessant voor fans van de Phantom Thieves. We waren aangenaam verrast dat Omega Force eens een keer uit hun comfort zone is gestapt om zo’n spin-off te maken die de naam Persona waardig is. Op 23 februari kan iedereen met de volledige game aan de slag, maar als je de Digital Deluxe versie besteld mag je op 19 februari al los. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar het eindresultaat en kunnen niet wachten om weer met Joker en consorten op pad te gaan.