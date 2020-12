De futuristische JRPG Scarlet Nexus heeft zich weer eens laten zien. Dit ging uiteraard gepaard met wat nieuwtjes, waaronder een release window waarin we de game mogen verwachten. Bandai Namco liet namelijk weten dat we aan de slag kunnen gaan met Scarlet Nexus in de loop van de zomer van 2021.

De trailer zelf geeft ons ook wat meer info over het verhaal, de wereld en de personages van de game. We weten intussen al dat we meerdere protagonisten voorgeschoteld zullen krijgen, die dezelfde gebeurtenissen zullen meemaken. De trailer belooft ons echter dat beide personages met elkaar verbonden zullen zijn, maar toch elk een andere ervaring zullen bieden.

Bekijk de nieuwste trailer hieronder.