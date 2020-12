Nu de Westerse versie van Persona 5 Strikers eindelijk een releasedatum heeft gekregen, begint er langzaam maar zeker een stroom aan nieuwe informatie binnen te komen.

Via het Franse YouTubekanaal JVFrance dook namelijk een fragment op met een hele hoop Persona 5 Strikers gameplay, 31 minuten om precies te zijn. De gameplay toont een stuk uit een missie waarbij de Phantom Thieves een gevangenis moeten infiltreren om het hart van een zekere Alice te veranderen. Als je Persona 5 gespeeld zou hebben, dan zullen verschillende locaties en personages in het fragment je zeker en vast wel bekend voorkomen. De game heeft inmiddels al veel nieuwsberichten gekregen in de loop van vorig jaar toen de Japanse versie uitkwam, dus waarschijnlijk weet je wel al een beetje wat je kan verwachten van deze titel. Deze nieuwe beelden zijn echter volledig Engelstalig en zwengelen intussen ook nog eens de hype aan.

Persona 5 Strikers verschijnt op 23 februari. Check de video hieronder.