Als je ondertussen nog niet van Cyberpunk 2077 gehoord hebt, moet ik wel concluderen dat je de voorbije jaren in een real-life versie van Rapture op de zeebodem hebt doorgebracht. De nieuwste telg van CD Projekt RED – de studio die ons eerder al wist te verblijden met de Witcher games – liet namelijk menig hypemachine uit zijn voegen barsten.

De ontvangst van zowel critici als fans valt eerder gemengd te noemen, maar dat heeft weinig weerslag op de verkoopcijfers. Meer zelfs, uit een recent gepubliceerd rapport blijkt dat Cyberpunk 2077 al vanaf dag één winstgevend is. Met andere woorden: de pre-orders van de game waren reeds voldoende voor de ontwikkelaar om hun geld terug te verdienen.

Ben jij inmiddels al met de game aan de slag kunnen gaan?

CD Projekt Red says that its earnings from Cyberpunk 2077 pre-order sales across digital distribution channels have already exceeded the total development and marketing costs of the game.

In other words, they’re profitable day 1.https://t.co/XlOT1RFMxN pic.twitter.com/B3LYGCvTeC

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 11, 2020