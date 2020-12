Afgelopen zomer werd er een uitbreiding voor Elite Dangerous aangekondigd, genaamd Odyssey. In dit nieuwe avontuur zul je voor het eerst te voet buitenaardse planeten kunnen gaan verkennen. In sociale hubs krijg je de mogelijkheid om andere Commanders te ontmoeten en je missies voor te bereiden. Om deze missies tot een goed einde te brengen, krijg je de beschikking over veel diverse wapens, voertuigen en andere tools. Zo kun je een arsenaal samenstellen dat bij jouw speelstijl past.

Na de aankondiging van Odyssey hebben we weinig meer van de aankomende uitbreiding vernomen, maar daar is nu verandering in gekomen. Frontier Developments heeft namelijk de eerste gameplay trailer vrijgegeven en die kun je hieronder bekijken.

De Odyssey uitbreiding voor Elite Dangerous verschijnt begin 2021, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. De uitbreiding gaat €34.99 kosten.