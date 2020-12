GTA Online – de multiplayer van het immens populaire GTA V – blijft ook zeven jaar na release nog toenemen in omvang. De meest aanstaande verrijkingen? Een kersverse nachtclub en een gloednieuw eiland, dat de speelduur van de game nog maar eens de hoogte injaagt. Zelfs op vlak van muziek staat ontwikkelaar Rockstar niet stil.

De nieuwe uitbreidingen zullen namelijk vergezeld worden door twee nieuwe radiostations, Still Slipping Los Santos (techno) en Kult FM 99.1 (rock). Bestaande zenders als FlyLo FM en Worldwide FM zullen daarenboven ook nog eens nieuwe mixes de ether insturen. Tenslotte zal ook de nieuwe nachtclub zijn eigen airtime gaan verzorgen.

In totaal komt dit neer op zo’n 250 nieuwe tracks, de grootste muzikale update in de inmiddels toch rijkelijk gevulde geschiedenis van Grand Theft Auto V. Rondcruisen in stijl wordt er zo alleen maar leuker op.