Vorige maand werd duidelijk dat Take-Two Interactive interesse had in Codemasters en dat het bedrijf gelijk een bod op tafel had gelegd. Dit bod werd aan de aandeelhouders van de Britse ontwikkelaar gepresenteerd door het management met het advies hier op in te gaan. Het was nadien vooral een kwestie van de details in orde maken en daarmee zou Codemasters ingelijfd worden bij de uitgever van 2K Games en Rockstar.

Electronic Arts kreeg hier ook lucht van en besloot zich met de aankoop te bemoeien door een nog beter bod op tafel te leggen. EA Games heeft een bod gedaan van 1.2 miljard dollar, wat een stuk meer is dan de 973 miljoen dollar dat Take-Two bood. EA heeft de andere geïnteresseerde simpelweg overboden en het lijkt min of meer een gedane deal te zijn, gezien de voorzitter van Codemasters (Gerhard Florin) het onderstaande aangegeven heeft.

EA en Codemasters “have a shared ambition to lead the video game racing category”. When you consider the combined racing IP that this deal would bring together, that ambition will certainly be realised. The likes of DIRT, GRID, and Project CARS — not to mention officially licensed titles like F1 and WRC — will join Need for Speed, Burnout, and Real Racing.”

“Our industry is growing, the racing category is growing, and together we will be positioned to lead in a new era of racing entertainment”, zegt EA CEO Andrew Wilson.