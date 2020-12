Cyberpunk 2077 is misschien wel een van de meest gehypte games van de afgelopen jaren, maar nu de game eenmaal uit is blijkt er toch een grote mate van teleurstelling te overheersen. De game is namelijk goed speelbaar op een peperdure high-end pc en ook op de nieuwe consoles kan Cyberpunk 2077 degelijk draaien, maar bugvrij is het allerminst.

Bugs en glitches zijn natuurlijk vervelend, maar variabel per platform. Desalniettemin zijn de technische issues in grotere getale aanwezig dan de bedoeling was, maar dat is lang niet alles. Het blijkt namelijk dat de game behoorlijk slecht draait op de oorspronkelijke PlayStation 4 en Xbox One. Dit tot frustratie van heel veel gamers.

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat ze te weinig aandacht hebben gegeven aan de performance van de game op de oudere systemen en ze beloven beterschap met updates. Binnen een week komt er weer een update uit en in januari en februari komt de ontwikkelaar met grotere updates om de performance te optimaliseren.

Gamers die absoluut niet tevreden zijn over de kwaliteit en ook de updates niet willen afwachten, die kunnen een terugbetaling aanvragen via de PlayStation Store.