Spider-Man: Miles Morales kreeg onlangs een update die een nieuwe grafische modus deed toevoegen. Via de modus ‘Performance RT’ is het mogelijk om de game op 60 frames per seconde te spelen met daarbij ray tracing ingeschakeld. Wel is de algehele grafische kwaliteit ietsje teruggeschroefd om dit in z’n geheel mogelijk te maken.

Een mooie extra optie, waardoor spelers keuze hebben uit meer mogelijkheden om de game te spelen. Dit is nu ook mogelijk in de remaster van Spider-Man, aangezien Insomniac Games ook voor die titel nu een update heeft uitgerold. Dit met exact dezelfde grafische modus. De update heeft versienummer 1.002 en deze komt ook nog met wat andere optimalisaties.