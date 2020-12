Shakedown: Hawaii zal vanaf 15 december digitaal verkrijgbaar zijn voor de PlayStation 5. Dit laat ontwikkelaar VBlank Entertainment weten via een bericht op Twitter. Met de release op de nieuwe console is Shakedown: Hawaii ook meteen een hele unieke titel te noemen, de game is namelijk verkrijgbaar op de PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4 én nu dus ook de PlayStation 5.

Mocht je de game eerder aangeschaft hebben op één van de eerdergenoemde consoles, dan ontvang je gratis en voor niks ook meteen een upgrade naar de PlayStation 5-versie. Uiteraard zal deze versie ten volle gebruik gaan maken van de adaptieve triggers van de DualSense controller.

Tevens is de Trophyset bijgewerkt en er is nu op verzoek van de fans een Platinum trofee toegevoegd. Omdat deze set dus anders is dan die van de voorgaande edities, zal de game wel als een aparte game in je Trophylijst verschijnen.

