Na een uiterst succesvolle pilot periode in de Verenigde Staten lijkt de PlayStation Direct winkel ook naar Europa te gaan komen. Dit blijkt uit een vacature waarin men op zoek is naar een directeur voor PlayStation Direct Europe.

De digitale winkel opende september vorig jaar de deuren in de Verenigde Staten en stelt consumenten in staat om direct bij Sony consoles, accessoires en games aan te schaffen. Dit is dus kennelijk zo’n succes dat Sony deze dienst nu ook naar Europa wil gaan brengen.

Als je de vacature leest kun je merken dat de Europese tak nog wel in de kinderschoenen staat en dus is het nog maar de vraag op welke termijn de PlayStation Direct winkel daadwerkelijk open gaat. Zie hieronder een deel van de beschrijving van de vacature:

The PlayStation Store & Services (PlayStation Plus, PlayStation Now,..) businesses have continued to deliver substantial growth and represents a significant proportion of Sony Interactive Entertainment’s overall revenues as well as approximately 15% of Sony’s revenues. It is also evolving rapidly towards new business models alongside dynamic changes in the Games industry, including the US launch of PlayStation Direct in September 2019.

As a part of this evolution, we are looking to build on the successful launch of new direct-to-consumer business in the US with the launch in Europe. We are seeking individuals with an entrepreneurial spirit, interested in working together at the forefront of online retail experiences aimed at exceeding the expectations of the gaming community.