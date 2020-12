Hackers en leakers lijken anno 2020 weinig leuker te vinden dan in andermans spullen te zitten en dat vervolgens op het internet te verspreiden. De aankondiging van Resident Evil 8: Village was vorig jaar al het slechtst bewaarde geheim van het jaar, maar de situatie van Capcoms nieuwste game is nu wel heel ernstig geworden.

Tijdens de Capcom hack van afgelopen november heeft men naar verluidt een development build van de game in handen gekregen en zodoende gaan er nu dus screenshots en details over het verhaal (en het einde) rond op het internet. Dit is vanuit ons dus een waarschuwing voor jullie om extra voorzichtig te zijn en om eventuele filters aan te zetten op bijvoorbeeld YouTube.

Er is natuurlijk een aardige kans dat een deel van de development build inmiddels niet meer relevant is voor de uiteindelijke game, desalniettemin telt een gewaarschuwd mens voor twee. Pas dus goed op!