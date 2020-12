Granblue Fantasy: Relink is al jaren in ontwikkeling voor de PlayStation 4, maar de JRPG heeft nog geen releasedatum gekregen. Het spel laat voorlopig op zich wachten en daardoor heeft de ontwikkelaar besloten om nog een andere versie te maken.

CyGames heeft in 2016 hoog van de toren geblazen over Granblue Fantasy: Relink. Het is dan ook logisch dat ze de tijd nemen, zodat ze een product op de markt kunnen brengen die aan de hoge verwachtingen zal voldoen. Op het moment is de planning dat de JRPG in 2022 zal verschijnen. Aangezien tegen die tijd de PS4 hoogstwaarschijnlijk al aardig weggecijferd is, is er besloten om ook een PlayStation 5-versie te maken.