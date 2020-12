Vorige week werd Spider-Man: Miles Morales weer onder de aandacht gebracht door middel van een ‘podcast‘ van J. Jonah Jameson. Sony heeft besloten een nieuwe video te maken met dezelfde formule.

Vorige keer ging het over wat de nieuwe Spider-Man uniek maakt en in de nieuwe video komen onder andere de vijanden van Miles Morales aan bod, namelijk: The Tinkerer en de Roxxon Energy Corporation. De nieuwe video kan je hieronder checken.