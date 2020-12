Eind juni verscheen de game Hunting Simulator 2 voor onder andere de PlayStation 4 (zie onze review hier) en die game zal nu ook zijn weg naar de nieuwe generatie platformen vinden. Zo heeft de uitgever aangekondigd dat Hunting Simulator 2 in 2021 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S zal verschijnen als een nieuwe ‘next-gen’ release.

Maar wat nu als je de game al bezit? Maak je geen zorgen, de ontwikkelaar zal een gratis upgrade beschikbaar stellen, dus je zult via die weg een gelijke ervaring krijgen als de nieuwe release. Inhoudelijk lijkt er verder ook niets te veranderen. Wel is er nu wat aangepast en dat middels een nieuwe update die nu beschikbaar is om te downloaden.

Deze update brengt wat technische verbeteringen en ook doet het de belichting en de graphics optimaliseren. Verder worden er maar liefst 27 nieuwe dieren aan de game toegevoegd waarop je kunt jagen.