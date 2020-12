Begin volgend jaar is een van de eerste releases Hitman III en IO Interactive heeft de handen ineengeslagen met IGN om weer nieuwe beelden te delen en die video nemen we natuurlijk graag van ze over. Het betreft namelijk de openingsvideo die je te zien krijgt als je met Hitman III aan de slag gaat.

Veel hebben we er verder niet over te melden, behalve dat de video de moeite waard is. Druk hieronder dus zeker even op play en maak alvast beter kennis met Hitman III. De game zal vanaf 21 januari 2021 verkrijgbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en diverse andere platformen.