Op 4 februari 2021 zal Werewolf: The Apocalypse – Earthblood verschijnen voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5. Gezien de release al relatief dichtbij is heeft ontwikkelaar Cyanide een nieuwe video gemaakt en die online gedeeld waarin de gameplay getoond wordt.

De video is met zes minuten vrij lang en hierin komen allerlei elementen samen, waaronder verkennen, sluipen en gevechten. Ook vertelt Julien “Patch” Desourteaux, game director bij Cyanide, wat meer over de game, die diep geworteld is in de World of Darkness – een universum dat wordt gebruikt voor verschillende verhalen, waarin bovennatuurlijke wezens bestaan die buiten het zicht van mensen leven.