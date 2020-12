Rockstar Games kondigde onlangs de Cayo Perico Heist aan voor GTA Online en dat komt met een heus nieuw eiland voor de game. De release stond gepland voor 15 december en vandaag is het dus zover, de release van deze heist in de game.

Alles is volgens planning verlopen, want de update is nu beschikbaar om te downloaden. De Cayo Perico Heist is de grootste Heist tot op heden, wat natuurlijk door het eiland komt dat aan de speelwereld wordt toegevoegd.

De download is ongeveer 6.8 tot 9.31GB, wat een beetje afhankelijk is van het platform waarop je speelt. De Heist kan je zowel alleen als met meerdere spelers spelen, want Rockstar heeft het zo ontworpen dat je vrij bent in de samenstelling van je team qua hoeveelheid leden.