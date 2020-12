Wat een prachtige lancering had moeten zijn, is uitgelopen op een rampzalige situatie. Cyberpunk 2077 is zo goed als onspeelbaar op de eerste generatie PlayStation 4 en Xbox One, wat dus voor veel teleurgestelde gamers zorgt. CD Projekt RED heeft toegegeven dat ze het niet goed hebben aangepakt en beloofden eerder deze week dat ze in januari en februari twee grote updates zullen uitbrengen voor gamers die de game op de genoemde platformen spelen.

Het belangrijkste is het verbeteren van de performance, maar ook op nieuwere PS4 en Xbox One consoles draait de game niet optimaal. Voor de beste ervaring speel je Cyberpunk 2077 op pc, maar als dat geen optie is ben je op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S aangewezen, maar dan nog zul je tegen bugs, glitches en meer aanlopen. Tot overmaat van ramp weigert Sony om het aankoopbedrag terug te betalen aan consumenten die niet tevreden zijn.

Dit terwijl CD Projekt RED juist aangeeft dat ontevreden consumenten bij Sony en Microsoft terecht kunnen voor een terugbetaling. Sony stelt echter dat het niet overeenkomt met hun voorwaarden omtrent terugbetaling, waardoor consumenten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Sony zegt ook dat gamers moeten wachten tot de updates in januari en februari, wat niet echt klantvriendelijk is. Bovendien is het nog maar de vraag of die updates de game wel goed speelbaar maken.

Ondertussen probeert CD Projekt RED zich van de voorwaarden van Sony en Microsoft te distantiëren, waardoor de ontevreden consument nu de dupe is. Het is een steeds lastiger wordende situatie, maar men kan op het volgende adres een poging wagen als ze er niet met de retailer uitkomen: [email protected] Of dat ook voor aankopen in de PlayStation Store geldt is niet helemaal duidelijk.

“One has to understand: Microsoft and Sony have refund policies for every product that is released digitally on their storefronts. Despite several articles I’ve seen that things are being set up just for us, it’s actually not true – these policies are in place and have always been in place; they’re not offered specifically for us. Anyone who has purchased any title on the PlayStation network or the Microsoft storefront can ask for a refund, and if it’s made within certain boundaries, usually related to time, usage and so on, can ask for that refund. Our procedure here with Microsoft and Sony is not different than with any other title released on any of those storefronts.”

@PlayStation just denied my refund request for #Cyberpunk2077, stating "There are two large patches coming in Jan and Feb…" Disappointed they let this game through when it clearly wasn't optimized for older consoles. Guess the release date should have been February 2021 🤦‍♂️ — Jacob Rangel (@Rjanglos) December 14, 2020

@PlayStation @AskPlayStation you guys are complete clowns. @CDPROJEKTRED @CyberpunkGame stated I can get a refund and you guys want to tell me this pic.twitter.com/gynnaMw9E0 — Koda ➐ (@ThatBoiKoda) December 14, 2020