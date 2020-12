Een ietwat opmerkelijke zet van Capcom na de vermoedelijke leaks en spoilers die voortkomen uit een vroege (gehackte) build, maar via nieuwsoutlet IGN heeft de Japanse uitgever drie nieuwe screenshots gedeeld van Resident Evil 8: Village. De beelden bevestigen maar weer eens dat Capcom qua sfeer en grafische pracht zeer bekwaam is.

Producent Peter Fabiano is dan ook in zijn nopjes over de komst van de nieuwe Resident Evil, volgens hem is het achtste deel een optelsom van de beste elementen die Resident Evil te bieden heeft. Naast survival horror heb je natuurlijk ook te maken met puzzels, actie en legio andere verrassingen.

Resident Evil 8: Village moet in 2021 verschijnen, je kunt de screenshots hieronder bekijken (klik om ze te vergroten).

“We’re really excited for fans to experience Resident Evil Village when it comes out in 2021. We feel it’s an accumulation of all the best elements of Resident Evil games from the past 25 years, with everything fans love about action-infused survival horror plus new surprises. Of course, there are plenty of puzzles to solve and mysteries to unfold.”