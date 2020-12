Een van de extra’s die bij de PlayStation 5-versie van Devil May Cry 5 zit, is dat Vergil een speelbaar personage is. PS4-bezitters die de game al langer hebben, die moesten deze feature missen. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Capcom heeft het mogelijk gemaakt om ook in de PlayStation 4-versie van Devil May Cry 5 met Vergil te spelen. En dat dan in de campagne, Bloody Palace en The Void. Het gaat alleen niet om een gratis update. De uitbreiding wordt in de PlayStation Store namelijk aangeboden voor €4,99.

De release van de nieuwe uitbreiding wordt vergezeld met een nieuwe trailer, die je hieronder kan checken.