Als je op de PlayStation 4 – of PlayStation 5 – online wilt gamen, dan moet je een abonnement op PlayStation Plus hebben. Dit zal tot eind dit jaar echter niet gelden voor GTA Online.

PlayStation Europa heeft via Twitter laten weten dat de Cayo Perico Heist nu te spelen is in het online gedeelte van Grand Theft Auto V, zoals je al kon lezen. Daarbij wordt de informatie gedeeld dat GTA Online tot en met 30 december zonder PlayStation Plus te spelen zal zijn.

Geen abonnee, maar GTA V wel in je bezit? Dan kan je hier nu mooi van profiteren!

Pull off the high-stakes Cayo Perico Heist in GTA Online, available today. You can play GTA Online without a PlayStation Plus subscription today through 30th December: https://t.co/gP5MhDzMWe pic.twitter.com/kICSEbZBIn

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) December 15, 2020