Een kleine week terug is Cyberpunk 2077 na jaren van hype en ontwikkeling dan eindelijk verschenen. Ondanks goede verkoopcijfers en goede reviews voor de pc-versie van de game, ligt ontwikkelaar CD Projekt RED op dit moment zwaar onder vuur.

Het internet overstroomt momenteel met berichten van spelers die tegen talloze problemen aanlopen, met name op de base consoles van de vorige generatie: de PlayStation 4 en Xbox One. Het is zelfs zo erg dat de Poolse ontwikkelaar heeft aangegeven dat spelers die echt niet tevreden zijn, hun geld kunnen terugvragen.

Als beursgenoteerd bedrijf zijn de aandeelhouders uiteraard niet te spreken over dit soort berichten en in een spoedoverleg (lees de transcriptie hier) hebben CEO’s Adam Kiciński en Marcin Iwiński het boetekleed aangetrokken. Volgens de twee heren is de studio vooral druk bezig geweest met het verbeteren van de performance op pc en de next-gen consoles.

Een aantal mensen stelden ook vragen over het certificatieproces van zowel Sony als Microsoft en waarom zij de game geen halt hebben toegeroepen, gezien de staat van de vele bugs en issues. Naar zeggen van Iwiński ligt de schuld ook hier niet bij de consolefabrikanten, omdat zij het vertrouwen hadden dat alle problemen op tijd opgelost zouden worden.

Adam Kiciński ziet echter ook licht aan de horizon, verwijzend naar meerdere patches die in januari en februari moeten verschijnen. Maar ook met de hoeveelheid positieve feedback die spelers geven, lijkt men volgens Kiciński meer tevreden te zijn naarmate ze de game meer gespeeld hebben, ondanks een eerste negatieve indruk.

Het is in ieder geval overduidelijk dat CD Projekt RED nog veel werk aan de winkel heeft, zelfs na de release van Cyberpunk 2077.