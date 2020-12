Cyberpunk 2077 is dan wel het financiële succes geworden wat werd verwacht, de game wordt niet door iedereen goed ontvangen. Met name bezitters van de originele PlayStation 4 en Xbox One zijn niet tevreden. Het spel kampt met veel bugs en andere problemen, wat het speelplezier flink in de weg zit. CD Projekt RED laat weten dat dit mogelijk van invloed kan zijn op de release van de multiplayer.

De Poolse ontwikkelaar heeft al laten weten dat de muliplayer zo gegroeid is, dat het op zichzelf zal worden uitgegeven. Dit zou ergens in 2022 moeten gebeuren. Het lijkt er echter op dat dit nog later zal worden. Joint-CEO Adam Kicinski heeft aangegeven dat ze eerst alle problemen omtrent de campagne van Cyberpunk 2077 aan gaan pakken. Zo staan er twee grote patches gepland voor januari en februari volgend jaar.

Kicinski meldt dat ze nu door blijven gaan met het maken van patches en dat ze gaan bekijken wat de singleplayer-campagne nodig heeft om gamers tevreden te stellen. Daarnaast moet men kijken wat voor invloed dit op de multiplayer heeft en wat de uiteindelijke gevolgen zijn, ook qua planning.

“We’re in an unanticipated situation and we’ll have to reassess. This is planned for January. We’re now focusing on managing the single-player release, working on patches, communicationm, and our focus remains on gamers. We’ll see about further plans. The direction is obviously to proceed as planned, but we have to sit and discuss.”