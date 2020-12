Vorige week werd Ark II aangekondigd tijdens The Game Awards en niemand minder dan acteur Vin Diesel bleek plots omgetoverd te zijn tot een primitieve krijger die het opneemt tegen allerlei soorten gespuis. De trailer werd goed ontvangen door de fans, maar PS5-spelers zullen echter minder blij zijn met het volgende nieuws.

In een recente blogpost werd namelijk onthuld dat Ark II een “Console Launch Exclusive” zal worden voor de Xbox Series X|S, met een huidige release die gepland staat in 2022. Dit wil dus zeggen dat PS5-spelers nog een pak langer zullen moeten wachten vooraleer ze met deze titel aan de slag kunnen. Hoe lang precies? Wel, dat weten we momenteel nog niet. Dergelijke deals kunnen wel eens een jaar of misschien zelfs langer duren.

Hoe het ook zij, Vin Diesel zelf is alleszins erg enthousiast over dit project. De man doet bovendien meer dan enkel acteren in Ark II en werkt als executive producer ook actief mee aan de ontwikkeling van de game. Een man van vele talenten die duidelijk hard uitkijkt naar de toekomst van de game.