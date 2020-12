Het zal waarschijnlijk niemand verbazen of ontgaan zijn dat het enorm populaire Fortnite de overstap heeft gemaakt naar next-gen consoles. Dat wil ook zeggen dat de game een grafische sprong vooruit heeft gemaakt en Epic doet daar nu nog een schepje bovenop. Update 15.10, die vanaf nu te downloaden is, voegt namelijk een nieuwe video setting aan de game toe, die de game doet draaien op 120 fps. Dit voor zowel de Battle Royale als de Creative modi in de game.

Er wordt echter niet aangegeven welke resolutie gebruikt wordt in deze modus, maar weet wel dat een 120 fps modus hoogstwaarschijnlijk geen extreem hoge resolutie zal ondersteunen. Althans, dat zien we in verschillende andere games tenminste. Je kan je geprefereerde modus activeren met een simpele knop in het Settings Menu van de game.