Afgelopen zomer bracht Ubisoft de Battle Royale game Hyper Scape uit en die game is nu van een update voorzien waardoor spelers met elkaar kunnen samenspelen ongeacht het platform. Via persbericht laat Ubisoft weten dat de cross-play update beschikbaar is gesteld en ook dat er wat andere verbeteringen zijn doorgevoerd.

Cross-play laat spelers op de PlayStation 4 (en 5) toe om tegen spelers op de Xbox te spelen, maar ook kan de strijd aangegaan worden met spelers van de game op pc. Verder is het Winter Festival van start gegaan in de game, waardoor Neo-Arcadia in sneeuw gehuld is. Spelers kunnen nu nieuwe items vrijspelen die natuurlijk bij de tijd van het jaar passen.

Tot slot heeft de Team Deathmatch modus, die op 18 november geïntroduceerd werd, verschillende verbeteringen ontvangen.