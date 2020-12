Zoals je gisteren al hebt kunnen lezen heeft Rockstar Games de nieuwe Heist voor GTA Online uitgebracht. Deze Heist voegt een volledig nieuw eiland aan de game toe, maar dat is lang niet alles wat de ontwikkelaar gedaan heeft. In de afgelopen weken heb je al wat kunnen lezen over een nieuwe nachtclub, nieuwe muziek en radiozenders, en nog veel meer.

In dit artikel zetten we alle belangrijke nieuwe toevoegingen even op een rijtje, zodat je precies weet wat je kan verwachten.

The Cayo Perico Heist – Dit is het grootste en meest ambitieuze Grand Theft Auto Online-avontuur tot nu toe. Je kunt de Heist van het begin tot het einde solo spelen, óf met tot wel drie andere spelers. Ontdek tientallen manieren om het eiland te infiltreren en overval de gloednieuwe locatie voor de ultieme buit.

– Dit is het grootste en meest ambitieuze Grand Theft Auto Online-avontuur tot nu toe. Je kunt de Heist van het begin tot het einde solo spelen, óf met tot wel drie andere spelers. Ontdek tientallen manieren om het eiland te infiltreren en overval de gloednieuwe locatie voor de ultieme buit. The Music Locker – Als er iemand is die je absoluut zult tegenkomen in exclusieve VIP-area van The Music Locker’s, dan is het Miguel Madrazo wel. Zoon van Martin en Patricia, partyboy en eigenaar van het familie-imperium. Hij zou er alles aan doen om het ‘merk’ van de familie te verdedigen, en is dan ook geneigd om dit aan iedereen binnen armlengte afstand te vertellen.

– Als er iemand is die je absoluut zult tegenkomen in exclusieve VIP-area van The Music Locker’s, dan is het Miguel Madrazo wel. Zoon van Martin en Patricia, partyboy en eigenaar van het familie-imperium. Hij zou er alles aan doen om het ‘merk’ van de familie te verdedigen, en is dan ook geneigd om dit aan iedereen binnen armlengte afstand te vertellen. Het Cayo Perico eiland – El Rubio verstopt zich het liefst op Cayo Perico, zijn zwaarbewaakte privé-partyeiland, ver weg van de vriendelijke en vertrouwde omgeving van Los Santos. Met alle constante raves op het strand en makkelijk beschikbare drugs van de nabijgelegen gewassen, ziet het eiland er bijna uit als een trendy resort-turned-festival, ware het niet voor de betaalde handlangers die rondhangen met geweren.

El Rubio verstopt zich het liefst op Cayo Perico, zijn zwaarbewaakte privé-partyeiland, ver weg van de vriendelijke en vertrouwde omgeving van Los Santos. Met alle constante raves op het strand en makkelijk beschikbare drugs van de nabijgelegen gewassen, ziet het eiland er bijna uit als een trendy resort-turned-festival, ware het niet voor de betaalde handlangers die rondhangen met geweren. Solo spel – The Cayo Perico Heist is de eerste Heist die van begin tot einde volledig solo speelbaar is. Speel deze epische score met een hoop schietpartijen met een hoog octaangehalte alleen, of werk met een Heist-crew voor extra ondersteuning. Kraak en verover het eiland Cayo Perico zoals jij dat wilt.

– The Cayo Perico Heist is de eerste Heist die van begin tot einde volledig solo speelbaar is. Speel deze epische score met een hoop schietpartijen met een hoog octaangehalte alleen, of werk met een Heist-crew voor extra ondersteuning. Kraak en verover het eiland Cayo Perico zoals jij dat wilt. De Kosatka Submarine – Is er een beter hoofdkwartier voor het plannen van een uitgebreide offshore-aanval op een tropisch privé-eiland, dan een ontmantelde nucleaire onderzeeër? De Kosatka wordt bemand door Pavel, een voormalige Sovjetstuurman die nagenoeg gek werd gedreven door zijn tijd onder de golven. De Kosatka heeft alles wat je nodig hebt om een succesvolle landing te plannen. Denk aan een brug met een overvalplanningsscherm, persoonlijke vertrekken voor een kledingwissel, een eetzaal, een brik, torpedoverdediging, plus opties om een MK II Weapons Workshop en Guided Missiles te installeren én een Moon Pool waarin je voertuigen zoals de nieuwe Sparrow-helikopter en Kraken Avisa-onderzeeër kunt opslaan.

– Is er een beter hoofdkwartier voor het plannen van een uitgebreide offshore-aanval op een tropisch privé-eiland, dan een ontmantelde nucleaire onderzeeër? De Kosatka wordt bemand door Pavel, een voormalige Sovjetstuurman die nagenoeg gek werd gedreven door zijn tijd onder de golven. De Kosatka heeft alles wat je nodig hebt om een succesvolle landing te plannen. Denk aan een brug met een overvalplanningsscherm, persoonlijke vertrekken voor een kledingwissel, een eetzaal, een brik, torpedoverdediging, plus opties om een MK II Weapons Workshop en Guided Missiles te installeren én een Moon Pool waarin je voertuigen zoals de nieuwe Sparrow-helikopter en Kraken Avisa-onderzeeër kunt opslaan. Nieuwe muziek – The Music Locker zorgt voor een waardige aftrap met Moodymann als eerste Headliner van de club. Je connecties in de hospitality industrie vragen wellicht je hulp om het verblijf van Moodymann in Los Santos zo memorabel mogelijk te maken. Mocht je deze verantwoordelijkheid op je nemen, dan word je er goed voor gecompenseerd. Houd The Music Locker in de gaten, het feest breidt zich volgende week uit met nieuwe Resident DJ’s en bijbehorende nieuwe missies.

– The Music Locker zorgt voor een waardige aftrap met Moodymann als eerste Headliner van de club. Je connecties in de hospitality industrie vragen wellicht je hulp om het verblijf van Moodymann in Los Santos zo memorabel mogelijk te maken. Mocht je deze verantwoordelijkheid op je nemen, dan word je er goed voor gecompenseerd. Houd The Music Locker in de gaten, het feest breidt zich volgende week uit met nieuwe Resident DJ’s en bijbehorende nieuwe missies. Nieuwe radiostations – K.U.L.T. 99.1 FM, gehost door Julian Casablancas. Bovendien hebben Gilles Peterson en Flying Lotus updates voor Worldwide FM- en FlyLo FM afspeellijsten samengesteld.

Als je deze week GTA Online speelt, dan ontvang je het gele Still Slipping T-shirt. Over kleding gesproken, in verschillende kledingzaken kun je nu de nieuwe kledinglijn van Civilist en MISBHV vinden. Ook zijn er nog wat nieuwe voertuigen aan de game toegevoegd, waarvan de Dinka Veto Classic Skelter gratis is voor alle spelers van de game. Daarvoor moet je wel dit weekend inloggen.

Een overzicht van de nieuwe voertuigen hieronder, tot slot zijn er ook nog nieuwe wapens toegevoegd en dit zijn: een bullpup-style Military Rifle (Ammu-Nation) en de Combat Shotgun (Heist finale). Het schijnt trouwens dat El Rubio een speciaal pistool heeft, maar niemand weet waar dat wapen is. Goed rondkijken op Cayo Perico zal vast wat opleveren.

Luchtvoertuigen

Annihilator (Stealth)

RO-86 Alkonost

Landvoertuigen

Pegassi Toreador

Vapid Winky

Zee-voertuigen