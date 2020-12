Warner Bros. heeft de releasedatum van de Mortal Kombat film aangekondigd. De film komt op 16 april 2021 uit. Daarbij valt het op dat de film zowel in de bioscoop als direct op HBO Max te zien is. Dat geldt overigens voor alle films van Warner Bros. die volgend jaar uitkomen. Uiteraard heeft die beslissing met de pandemie te maken. Hopelijk zijn tegen die tijd de bioscopen weer open, want HBO Max is officieel nog niet in Nederland beschikbaar.

Veel weten we nog niet over de film, die al jaren in ontwikkeling was voordat in mei 2019 eindelijk de pre-productie van start ging. Wel is er bevestigd dat de Mortal Kombat film een R-rating krijgt en dat er fatalities inzitten. De cast bestaat uit Ludi Lin als Liu Kang, Joe Taslim als Sub Zero, Chin Hang als Shang Tsung, Hiroyuki Sanada als Scorpion, Tadanobu Asano als Raiden en Jessica McNamee als Sonya Blade.