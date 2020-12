Martin Nebelong is een freelance kunstenaar die voor ontwikkelaar Media Molecule heeft gewerkt. Daarnaast is hij ook een fanatieke speler van hun game Dreams. Nu het nieuws gedomineerd wordt door Cyberpunk 2077, heeft hij besloten om in 2 uur tijd een prachtige Cyberpunk scene in de game te maken (het toevoegen van geluid niet meegerekend). Zijn proces heeft hij op video vastgelegd en is hieronder te bekijken.

Dreams kwam begin dit jaar uit en werd uitstekend onthaald. Nando zijn Dreams review lees je op de site. Inmiddels heeft Dreams update 2.16 VR-support aan de game toegevoegd. Wat betreft de titel van dit bericht: Dat noemen we een grap. Vroeger werden die nog gemaakt, voordat mensen zich door alles beledigd voelden. Dus denk aan je bloeddruk en of je nu blij of teleurgesteld over de game bent, mijn inbox staat daarbuiten.