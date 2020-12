SnowRunner kwam eind april van dit jaar uit, dus de kans is vrij groot dat gamers ondertussen een beetje uitgekeken zijn op het spel. Mocht dat bij jou het geval zijn, dan is het wellicht een goed idee om het spel toch weer eens op te starten, want er is mod-support toegevoegd.

De off-road game kan je door de update van verschillende nieuwe maps, voertuigen en dergelijke voorzien, die door de community zijn gemaakt. Het enige wat je moet doen is je aanmelden bij mod.io en daar je PSN-account aan linken. Wat je allemaal voor mods kan verwachten, kun je in de onderstaande trailer zien.