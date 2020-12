De laatste keer dat we wat van Tales of Arise hebben gehoord is op 26 juni eerder dit jaar. Toen werd bekendgemaakt dat de game niet meer in 2020 zou uitkomen. Nu laat de JRPG weer van zich horen.

Producer Yusuke Tomizawa heeft tegenover Famitsu laten weten dat de pandemie de ontwikkeltijd flink heeft verlengd, maar hij had goed nieuws te melden: Tales of Arise bevindt zich in de laatste fase van de ontwikkeling.

Hoe lang deze fase nog zal duren laat Tomizawa echter in het midden. Wat wel gemeld werd, is dat er volgend jaar meer details gegeven zullen worden. Hopelijk zal een releasedatum ook spoedig volgen.