Sony heeft al laten weten dat zij de PlayStation 4 voorlopig zullen blijven ondersteunen. CEO Jim Ryan heeft in een interview met EDGE deze eerdere statement opnieuw kracht bij gezet.

Ryan meldt dat het normaal is dat de focus langzaam maar zeker naar de PlayStation 5 zal schuiven, maar dat betekent niet dat de PS4 vergeten wordt. Zeker nu niet, waarbij Sony de transitie over een grotere tijdspanne verwacht te zien.

Sony is daarom van plan om de last-gen console langer van games te blijven voorzien dan dat het geval was met de PS3 destijds, die na pakweg een jaar tot anderhalf jaar enkel nog op nieuwe FIFA delen kon rekenen.

“We do feel that we have a responsibility to that very large community, and an opportunity to carry on making great PS4 games for as long as the need is there. think you will see a tail with PS4 that you did not see with PS3. But that said, as time passes, you’re going to see more and more emphasis on PS5 development.”