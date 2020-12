Milestone heeft door de jaren heen een behoorlijk portfolio opgebouwd van allerlei games en hun expertise ligt grotendeels bij tweewielers. Met RIDE, MotoGP, maar ook MXGP en Monster Energy Supercross timmeren ze al jaren aan de weg om liefhebbers van motorfietsen te entertainen.

Dat doen ze op de valreep voor de feestdagen met MXGP 2020 nogmaals, die nu verkrijgbaar is voor onder andere de PlayStation 4. Die release moet natuurlijk gevierd worden en daarom is er een launch trailer uitgebracht die je hieronder kunt bekijken.

Waar is de PS5-versie, horen we je al denken? Wel, die is er nog niet, maar volgt op 14 januari 2021. Dit zal een gratis upgrade zijn en te zijner tijd duiken we nog in die versie, voor nu moeten we het met de PS4-uitgave doen.