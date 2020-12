Sinds kort is GTA Online voorzien van een nieuwe Heist onder de naam ‘The Cayo Perico Heist’. Mocht je geen PS Plus lid zijn en dit graag eens willen spelen, dan kan je deze Heist uitproberen tot het einde van het jaar zonder abonnement.

In deze Heist zien we wat nieuwe figuren voorbij komen en ook een bekend persoon doet zijn intrede in de game van Rockstar. Niemand minder dan Dr. Dre is namelijk te zien tijdens de Heist en hij wordt vergezeld door DJ POOH en Jimmy Iovine, die ook eerder met de producer gewerkt hebben. Hieronder kan je de clip in kwestie bekijken, waarin we Dr. Dre dus zien.