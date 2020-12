Met de release van de PlayStation 5 en grootschalige tekorten van die nieuwe console, hebben de assemblagelijnen werk genoeg de komende tijd. In de tussentijd is de PlayStation 4 natuurlijk nog steeds relevant, er verschijnen immers diverse games voor en ook is Sony niet van plan het platform snel achter zich te laten.

Er is echter iets interessants gaande met de PlayStation 4 Pro, want Amerikaanse consumenten hebben opgemerkt dat dit model niet langer te verkrijgen is via PlayStation Direct. Dit is Sony’s eigen shop waar men direct bij het bedrijf producten kan aanschaffen. Bij de console staat dat er geen voorraad is, wat te begrijpen valt vanwege de pandemie.

Interessanter is echter de regel: “Er zijn momenteel geen plannen voor een nieuwe voorraad in de toekomst”. Opmerkelijk, want ook de PS4 Slim is niet op voorraad, maar daar staat deze regel niet bij. Of het alleen op deze webshop slaat of dat Sony besloten heeft niet langer de PS4 Pro te produceren, is een beetje de vraag.

Veel gamers stappen nu over naar de PlayStation 5, waardoor de PlayStation 4 Pro als premium model minder interessant is voor consumenten die op dit moment in willen stappen bij de PlayStation 4. Het kan dus zijn dat Sony daarom besloten heeft de PS4 Pro productie te stoppen, hoewel het naar Sony gewoonte wel erg vroeg zou zijn.

Zodra we hierover meer vernemen, lees je het hier.