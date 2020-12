CD Projekt RED heeft voorlopig nog een hoop werk aan de last-gen versie van Cyberpunk 2077 die slecht blijkt te draaien op met name de eerste generatie PlayStation 4 en Xbox One consoles. Hiervoor zullen in januari en februari updates uitkomen die de performance moeten optimaliseren.

De best mogelijke ervaring op consoles krijg je momenteel op de PlayStation 5 en Xbox Series X, maar dat betreft dan wel de PS4-versie via backwards compatibility. Een native PS5-versie komt later middels een gratis upgrade en die zal alle capaciteiten van de console benutten.

Dit zegt co-founder en co-CEO Marcin Iwinski in een interview met Bloomberg TV. De nieuwe consoles zijn behoorlijk snel en de upgrade van Cyberpunk 2077 zal alle functionaliteiten en technische mogelijkheden ten volste gaan benutten. Dat is in ieder geval goed nieuws, maar wanneer de upgrade komt is nog niet bekend.

“The consoles [PS5 and Xbox Series S/X] are much faster. And then, we’re planning a free next-gen update for everyone who’s got a next-gen console. So, if you buy the game now, you can play it on next-gen. It works great because of the higher capabilities of the new consoles. But then, with the next-gen update, we’ll use all the functionalities or the new functions and technical possibilities provided by the new platforms.”