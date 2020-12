Nu de PlayStation 5 in de winkelrekken ligt – of daar toch snel terug zou moeten belanden – zien we meer en meer PS4-games een next-gen upgrade krijgen. Van sommige titels verwacht je dat, maar af en toe zien we een spel opduiken dat we niet meteen een dergelijk overstap zagen maken. Terminator: Resistance bijvoorbeeld.

Wij waren vorig jaar absoluut niet te spreken over de oorspronkelijke game, maar dat wil niet zeggen dat we de next-gen upgrade geen eerlijke kans zullen geven. Het zogenaamde Terminator: Resistance Enhanced hoopt namelijk niet alleen visueel erop vooruit te gaan, maar ook op vlak van gameplay. Als dat maar goed afloopt…